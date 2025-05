Quintiliano: “Conte tornerà alla Juventus salvo colpi di scena”

Giampietro Quintiliano ha parlato dell'allenatore Antonio Conte: per il giornalista, il tecnico dovrebbe essere prossimo all'arrivo alla Juve

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha fatto il punto sulla Juventus alla luce del successo in Serie A contro il Venezia. Ecco un estratto delle sue parole: “La trasferta di Venezia regala la qualificazione in Champions League, ma racchiude tutta la stagione della Juve. Sofferta. Alla fine però arriva il bottino pieno e soprattutto il pass per l’Europa più prestigiosa e ricca. Obiettivo minimo in un’annata comunque con il segno meno. Tudor parla chiaro e di fatto smentisce Giuntoli quando dice che non farà il Mondiale per Club se poi sarà mandato via. Cosa scontata. Salvo colpi di scena, alla Continassa tornerà Conte. Da qualche mese individuato come il più adatto a ricostruire, dopo il fallimento del progetto Giuntoli-Motta. Quindi grazie Igor, ma ora bisogna cambiare”.

Quintiliano: “Locatelli tra i migliori della stagione bianconera”

Il giornalista ha proseguito: "Grazie anche a Locatelli. Intanto perché si è presa la responsabilità di battere un rigore, in un momento in cui il pallone pesava come un macigno. Ma in generale per tutta la stagione, in cui è risultato uno dei migliori. Alla faccia dei suoi detrattori. Se dovessimo sintetizzare: i bianconeri raggiungono l'obiettivo grazie ad un doppia guida targata Juve: Tudor in panchina e Manuel in campo. Due con il cuore bianconero".