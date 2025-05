Juve, Tudor andrà al Mondiale per Club: il chiarimento dell’agente

Intervistato da Sky Sport l'agente di Igor Tudor ha chiarito la situazione del suo assistito in vista del Mondiale per Club

Al termine della partita contro il Venezia Igor Tudor ha chiarito in maniera chiara quali sono le sue idee riguardanti il suo futuro sulla panchina della Juve: “La scelta finale si saprà presto ed è giusto così, ovvero che si sappia prima che qualcuno vada al Mondiale per Club. Perché se uno va la e non ha futuro, non è giusto neanche che va. Non per me, ma soprattutto per il club. Se uno va la e fa il Mondiale, ma non c’è il prossimo anno, non è una cosa corretta per nessuno. Non ne ho ancora parlato con la dirigenza. Siamo stati concentrati su questo fine campionato per non distrarci. Si parlerà presto. Sensazioni? Io sono sempre contento. Sono felice del lavoro fatto. Qualsiasi cosa succeda nella mia vita la accetto a braccia aperte”.

Juve, le parole dell’agente di Tudor

Ora però l’agente dell’allenatore croato, intervistato da Sky Sport, ha voluto subito chiarire la situazione: “Quello di ieri è stato uno sfogo da parte di Tudor dettato dalla tensione per l’obiettivo raggiunto non senza difficoltà, ma in un clima di grande serenità all’interno del club. Igor ha un ottimo rapporto con Giuntoli e tutte le componenti del club: dopo le interviste a caldo poi lui e Cristiano si sono parlati e Igor rispetterà l’impegno preso di guidare la Juve al Mondiale per club. E non metterà nessuna fretta alla società sulla scelta futura perche spera chiaramente di poter ancora essere l’allenatore della Juve nella prossima stagione e ne rispetterà i tempi della scelta. Nulla di diverso infatti gli è stato comunicato. Tudor si sente juventino dentro, ha lavorato con grande passione e professionalità in questi mesi a dimostrazione del grande legame che ha con il mondo Juve”. Nel frattempo arriva una novità di calciomercato: si prova un colpo completamente a sorpresa <<<