Qui Napoli, ansia per Manolas. Contro la Juve il greco…

TORINO- Tra domani e dopodomani tornerà in scena la Coppa Italia con il ritorno delle semifinali. Si parte con Juventus-Inter, in programma domani all'”Allianz Stadium”. I bianconeri, forti del 2-1 conquistato all’andata grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha ribaltato l’iniziale vantaggio di Lautaro Martinez, hanno due risultati su tre per conquistare il pass verso la finalissima. Mercoledì sera, a Bergamo, si giocherà invece Atalanta-Napoli. Le due squadre vengono dallo 0-0 del “Diego Armando Maradona”.

Bianconeri e azzurri, poi, si ritroveranno contro in Serie A sabato sera, nel big match di cartello della terza giornata di ritorno di questo campionato. Una partita importante per Rino Gattuso, il cui futuro sulla panchina partenopea, dopo il brutto ko contro il Genoa, appare appeso ad un filo. Tante le assenze in casa Napoli per l’atteso appuntamento con gli acerrimi rivali bianconeri. Mancheranno sicuramente Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam, entrambi risultati postivi al Covid, mentre dovrebbe tornare a disposizione Fabian Ruiz, allenatosi oggi con il gruppo.

C’era poi attesa per capire le condizioni di Kostas Manolas, uscito malconcio dalla gara di sabato sera. Ebbene, non arrivano buone notizie sulle condizioni del centrale greco. L’ex Roma ha infatti riportato, come comunicato, una distorsione di secondo grado della caviglia destra, che lo costringerà a stare a riposo per almeno tre settimane, saltando così le prossime fondamentali sfide che attendono il Napoli: “La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercizi di passing drill. Successivamente seduta tecnica e partita a campo ridotto. Fabian ha svolto l’intera seduta in gruppo. Kostas Manolas, sostituito nel match di Marassi contro il Genoa, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, presso la clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. Le condizioni del calciatore verranno valutate tra tre settimane. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo”.