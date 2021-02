Coppa Italia: designato l’arbitro per Juventus-Inter

TORINO – La Juventus ha iniziato nel migliore dei modi il secondo mese dell’anno, vincendo la semifinale di andata della Coppa Italia contro l’Inter a San Siro per 1-2, e la successiva sfida di campionato contro la Roma, che ha permesso ai bianconeri di superare i giallorossi al terzo posto in classifica, e di mantenere invariate le distanze da Inter e Milan, rispettivamente seconda a cinque punti di distanza e prima a sette, con gli uomini di Andrea Pirlo che hanno ancora una partita da recuperare, quella contro il Napoli, in programma lo scorso ottobre e vinta a tavolino prima della revoca del Collegio di Garanzia del CONI, che ha deciso di far ridisputare il match, in una data ancora da decidere.

Domani la Juventus continuerà il tour de force che la vede giocare da gennaio ogni tre giorni nella sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, che arriverà a San Siro per cercare di ribaltare il risultato dell’andata. Andrea Pirlo dovrebbe cambiare alcuni uomini rispetto a quelli mandati in campo contro la Roma, con lo stesso obiettivo di sempre, quello di vincere e di conquistare la finale di Coppa Italia, che i bianconeri andrebbero poi a disputare a maggio contro la vincente dell’altra semifinale, che ha messo di fronte Napoli e Atalanta, che nella partita di andata hanno pareggiato per 0-0.

L’AIA, attraverso un comunicato, ha reso nota la designazione del direttore di gara e degli assistenti per la partita di domani sera, in programma all’Allianz Stadium, e valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Ad arbitrare la gara di domani sera sarà Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, con il direttore di gara che verrà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Paganessi e dal quarto uomo Chiffi. Al VAR Valeri, AVAR Giallatini.

