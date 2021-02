Superbowl: gaffe della CBS sulle 5 Champions League di Ronaldo

TORINO – Ieri sera tutti gli Stati Uniti, e nella notte anche una parte dell’Europa, si sono fermati per assistere al Superbowl, uno degli eventi sportivi più seguiti dell’intero pianeta, che ha incoronato ancora una volta uno dei migliori atleti di questo sport, Tom Brady. Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers ha guidato la squadra alla vittoria, la prima della sua storia nel Superbowl, accompagnando da inizio stagione una squadra che era una delle più deboli del roadster, e che ora guarda tutti dall’alto in basso.

Brady si è consacrato ieri sera come il miglior quarterback di tutti i tempi, vincendo a 43 anni il suo settimo Superbowl ed entrando ancora di più nell’Olimpo dello sport come il migliore di tutti i tempi. Se il GOAT del football americano si è confermato essere Brady, nel paragonarlo agli altri GOAT degli altri sport, la CBS ha fatto una figuraccia in diretta planetaria, con più di centomila persone collegate all’evento che hanno assistito al loro sbaglio.

Una grafica mandata in onda dal canale e titolata “The GOAT in Sport”, metteva a paragone i migliori nei loro sport: se in prima posizione c’era proprio Tom Brady, grazie ai sette Superbowl vinti, dietro di lui si sono classificati Michael Jordan, ricordato per i sei anelli vinti in NBA, seguito dal campione di hockey su ghiaccio Wayne Gretzky, dall’alto delle quattro Stanley Cup conquistate. A questo punto è arrivato il momento del calcio, con la CBS che, come per gli altri sport, avrebbe dovuto inserire il calciatore che aveva vinto più volte il trofeo più importante: la scelta è ricaduta su Lione Messi, che però ha conquistato quattro Champions League, una in meno del portoghese Cristiano Ronaldo che ne ha alzate cinque, una con il Manchester United e quattro con la maglia del Real Madrid. Una gaffe che non è passata inosservata e che ha fatto il giro del mondo.

