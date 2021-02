Di Livio: “Scudetto? La Juve sta tornando. Tra Ibra e Ronaldo prendo il portoghese”

TORINO – L’ex giocatore e centrocampista della Juventus Angelo Di Livio ha parlato intervistato dai microfoni di TMW ai quali ha parlato della Juventus e dell’ultima giornata di Serie A disputata questo week end, che ha visto tutte le big vincere e i bianconeri guadagnare una posizione in classifica proprio sulla Roma, battuta per 2-0 a Torino tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

“Ci sono state belle sorprese come il Genoa che ha vinto contro il Napoli. Ballardini, quando subentra, fa sempre grandi cose. Poi c’è il vecchio cuore granata, con l’Atalanta che si deve mangiare le mani. L’Inter poi ha vinto una partita difficilissima contro la Fiorentina. E poi una Juventus provinciale che rispetta la Roma e si porta a casa tre punti fondamentali. Avere Ronaldo poi fa la differenza. La Roma tira poco in porta e con le grandi non riesce mai nel colpo importante”.

“Se dovessi scegliere tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, mi prendo il portoghese, è quello che ha vinto di più, ha una cattiveria e umiltà che è incredibile. Per lo Scudetto mi devo ricredere. La Juventus, zitta zitta, sta tornando nelle prime posizioni. E ha anche una partita da recuperare. La vedo in grande crescita. Per la Roma è una sconfitta meno amara, perché l’Atalanta non vince, il Napoli perde, alla fine è un ko che fa meno male. Ha trovato di fronte una squadra esperta, che si è difesa bene e ha giocato di rimessa. E’ mancato uno come Dzeko. La Roma ha grandi qualità ma quando deve arrivare il salto di qualità perde quasi sempre. Anche con la Juventus ha giocato con qualità e personalità, ma quando doveva colpire non lo ha fa mai.”

