Qui Hellas: “Positivo al Covid un componente del gruppo squadra”

Il comunicato del club gialloblù

Giorno di gara per la Juventus . Il club bianconero vuole dare continuità al successo casalingo di lunedì scorso ottenuto contro il Crotone con il risultato di 3-0, arrivato grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo nel primo tempo e al gol di Weston McKennie nella seconda frazione di gioco. Sul cammino dei ragazzi di Andrea Pirlo c'è ora lostacolo Hellas Verona. La squadra di Juric, dopo la beffa del pareggio arrivato al 94' contro il Genoa, va in cerca di una nuova vittoria che consentirebbe un tranquillo stazionamento nella parte centrale della classifica.

Partita difficile per i campioni d'Italia in carica, che dovranno fare a meno di diversi elementi fondamentali a causa di infortuni. Mancheranno Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Arthur e Dybala, tutti alle prese con problemi fisici, oltre allo squalificato Danilo e ad Alvaro Morata, colpito da un virus che non gli ha permesso di allenarsi in settimana con il resto del gruppo. Andrea Pirlo dovrà correre ai ripari, chiedendo un sacrificio ulteriore ai calciatori rimasti a disposizione.