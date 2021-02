I convocati per Hellas Verona-Juventus: tre nomi nuovi in attacco

I convocati di mister Pirlo per Hellas Verona-Juventus

In occasione della sfida di domani contro gli scaglieri, oggi ha parlato in conferenza stampa Andrea Pirlo, tecnico dei bianconeri: "Il Verona va affrontato nel migliore dei modi, ci aspetta una partita difficile e molto fisica contro una squadra che fa un buonissimo calcio uno contro uno. Rispetto alla gara d’andata hanno aggiunto dei giocatori e ci attende un match molto tosto. Non dovremo farci sorprendere dalla loro fisicità, giocano un calcio particolare tipo quello dell’Atalanta e ci verranno addosso dal primo minuto e fino al 90’. Dovremo giocare l’uno per l’altro e attaccare gli spazi. Degli infortunati non recupero nessuno, l’unico che ritorna a disposizione è Rabiot che ha scontato la squalifica e ci permetterà di avere un centrocampista in più da ruotare in mezzo al campo. Dragusin? Sì, può essere un’opzione. Kulusevski sta giocando tanto, in questo momento gli chiediamo un gioco leggermente diverso dalle sue caratteristiche e lo può fare bene. Morata e Dybala non sono ancora a disposizione: Alvaro deve stare a risposo fino a domenica mentre per Paulo faremo delle valutazioni con lo staff medico per farlo rientrare il prima possibile. Non è a rischio operazione. Bernardeschi domani ha tante possibilità di poter giocare dall’inizio".