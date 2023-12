Quagliarella su Vlahovic: “Se non ti arrivano i palloni, è difficile…”

Fabio Quagliarella, ex calciatore, ha detto la sua su Dusan Vlahovic, punta della Juventus, in difficoltà nell'ultimo periodo.

Fabio Quagliarella , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus a Sky, parlando anche di Vlahovic . Ecco le sue parole: "Un attaccante se non fa gol si incupisce, va in crisi, vede le problematiche.

Vedo un giocatore che sotto il profilo dell’impegno non gli si può dire nulla ma gli arrivano poche occasioni per fare gol e se te ne capitano due a partita non è facile. Poi entri in loop di non riuscire a fare gol e ti incupisci.