Juve, Guardalà: “Vlahovic troppo emotivo. Gli manca la leggerezza”

Dagli studi di Sky Sport, Giovanni Guardalà ha descritto il momento di appannamento vissuto da Dusan Vlahovic alla Juventus . Ecco le sue parole: "Lo abbiamo detto più volte: se alla prima giocata fa una cosa buona è una buona partita, se alla prima giocata fa una cosa sbagliata o come è successo a Empoli sbaglia il rigore poi gioca male. È un giocatore che si esalta e si deprime con troppa facilità. Certi campioni, invece, se sbagliano reagiscono, trovano delle soluzioni e trovano più cattiveria. Secondo me deve crescere da quel punto di vista".

Guardalà ha proseguito: "Si è giovane ma ha 23 anni e a 23 anni ci sono dei campioni affermati. Non credo che Mbappè abbia di questi problemi stiamo parlando di un giocatore straordinario. Però io credo che la mancanza di leggerezza sia il problema che affligge maggiormente Vlahovic e per questo il rendimento non è dei migliori in fase realizzativa".