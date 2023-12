Mercato Juve, la chiave per Colpani è Miretti: le novità

Il mercato di gennaio si avvicina e la Juve si prepara a rinforzare la squadra. I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista (Phillips in pole), ma Giuntoli osserva anche il fantasista del Monza Colpani . Il trequartista italiano non è una priorità assoluta, ma potrebbe rivelarsi un ottimo colpo per potenziare il reparto offensivo della squadra di Allegri.

L'ad biancorosso Galliani in estate aveva detto: "Miretti ci piace, ma non è detto che la Juve lo lasci partire". Al tempo stesso, però, il Monza non sembra intenzionato a vendere Colpani, come sottolineato recentemente dallo stesso Galliani: "Mai parlato con nessuna squadra né per Colpani né per Di Gregorio". Staremo a vedere.