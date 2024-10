Juve, Pruzzo: “Il mio consiglio a Vlahovic è di trovare la calma”

Roberto Pruzzo ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: l'ex calciatore gli suggerirebbe un cambio di atteggiamento mentale

Intervistato per Radio Radio, Roberto Pruzzo ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “I due gol sono un segnale importantissimo, soprattutto per la squadra. Il mestiere dell’attaccante è gratificante, fare gol è bello, ti mette in luce, ma i problemi arrivano quando le reti non arrivano, ti senti responsabile dei risultati negativi della squadra, perché i compagni giocano per te e tu non riesci a concretizzare quello che stanno creando. Sono segnali importanti anche per gli allenatori, è arrivato al momento giusto, quando stavano venendo un po’ meno le certezze di Thiago Motta. Io su Vlahovic ne ho sentite di tutti i colori, gente che crede sia meglio cederlo, che sostiene guadagni troppo, mentre lui è comunque lì a cercare di dare il meglio”.

Pruzzo: “Vlahovic stia calmo e giochi tranquillo”

L’ex calciatore ha proseguito: “I momenti no capitano, è normale anche per campioni di questo calibro. Credo che lui sprechi troppe energie nel voler segnare a tutti i costi, nel voler spaccare tutto, e quando non succede va nel pallone, questa grande voglia a volte lo limita. Da attaccante ad attaccante mi verrebbe da dirgli: “Stai calmo, gioca tranquillo, per i compagni, e vedrai che farai 20 gol a stagione“.