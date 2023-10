Fagioli: “Mai scommesso sulla Juve. Mi hanno minacciato, ho chiesto soldi a Gatti”

Repubblica e altri quotidiani hanno pubblicato le confessioni di Fagioli alla Procura e alla FIGC: "Avendo molto tempo libero, è un modo per vincere la noia. Inizialmente giocavo sul tennis. Poi da settembre 2022, poiché dovevo restituire somme ingenti a varie piattaforme, iniziai a scommettere anche sul calcio, per provare a recuperare. Aumentando il debito e ricevendo pesanti minacce fisiche, tipo “ti spezzo le gambe”, anche durante la notte pensavo solo di giocare per recuperare il mio debito. Ero talmente stressato e impaurito che durante Sassuolo-Juventus feci un errore e fui sostituito. Appena uscito dal campo mi misi a piangere di fronte alle telecamere pensando ai debiti delle scommesse".