Le probabili formazioni di Roma-Juve: Di Maria e Vlahovic in attacco

In vista del match tra Roma e Juve, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre: c'è Di Maria, out Chiesa

redazionejuvenews

Dopo la vittoria nel derby della Mole contro il Torino, la Juve si prepara a sfidare la Roma. Per i bianconeri non sarà una partita semplice, contro una delle migliori squadre del campionato italiano di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri non potrà permettersi cali di concentrazione: vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

I padroni di casa si preparano a scendere in campo con il 3-4-2-1. In porta Rui Patricio, con Mancini, Smalling e Ibanez a comporre la linea di difesa. Sulle fasce pronti Zalewski e Spinazzola, con Cristante e Matic in mediana. Sulla trequarti pronti Dybala e Pellegrini, con Abraham unica punta.

Per la sua Juve, invece, Massimiliano Allegri pensa al solito 3-5-2, con Szczesny tra i pali. In difesa Danilo, Bremer e Alex Sandro, con De Sciglio e Kostic larghi sulle fasce. A centrocampo ci saranno Fagioli, Locatelli e Rabiot, con Di Maria e Vlahovic come tandem d'attacco. Pronti a subentrare dalla panchina Pogba, Chiesa e Kean.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri