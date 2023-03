Mercato Juve – Clamoroso Milinkovic, sta girando una voce folle | News

Vista la situazione delicata sul piano societario, la trattativa per portare Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus era stata messa in stand-by. Sono tante le cose da valutare. Il prossimo anno i bianconeri disputeranno le coppe europee oppure no? I big resteranno a Torino indipendentemente da come si evolveranno le vicende processuali? Ciò non significa che il club piemontese abbia abbandonato il sogno di portare il Sergente alla Continassa.