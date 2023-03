Dai gol alle accuse: Roma-Juve, Dybala contro il suo passato

115 gol, 48 assist e una serie infinita di giocate di classe che ha fatto innamorare tutti i tifosi bianconeri: la storia tra Dybala è la Juve è stata una di quelle che non sono semplici da dimenticare. Arrivato a Torino come giovane promessa, la Joya all'ombra della Mole è diventato campione. Come ogni storia d'amore che si rispetti, però, anche questa è giunta alla parola fine. L'argentino la scorsa estate ha lasciato la Juve per trasferirsi alla Roma. Domani alle 20:45 per lui sarà una sfida contro il suo recente passato. Anzi, una sfida doppia.