Juventus, le statistiche pre-gara del match con la Roma

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sul big match tra Roma e Juventus, con tanto di statistiche.

redazionejuvenews

La Lega Serie A ha pubblicato tutte le statistiche della partita tra Romae Juventus. Ecco la nota: "La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A TIM: 85 successi bianconeri contro i giallorossi, tra cui tre nelle ultime quattro sfide tra le due formazioni. Nelle ultime sette gare di campionato tra Juventus e Roma, l’incontro si è sbloccato in media al 12° minuto di gioco, in cinque occasioni su sette con una rete dei bianconeri. Perfetto equilibro nelle ultime 12 gare di Serie A TIM tra Roma e Juventus allo stadio Olimpico, con quattro successi a testa e quattro pareggi; tuttavia, i bianconeri hanno vinto due delle tre più recenti (1N). La Roma viene da quattro successi interni di fila senza subire gol in Serie A TIM;

l’ultima volta che ha vinto più partite casalinghe di fila con un singolo allenatore è stata nel dicembre 2017, con Eusebio Di Francesco in panchina. La Juventus ha vinto sei delle ultime sette trasferte di Serie A TIM (1P), dopo che non aveva trovato il successo in nessuna delle prime quattro del torneo in corso (2N, 2P); in aggiunta i bianconeri hanno registrato sette clean sheet in 11 gare fin qui fuori casa e l’ultima stagione in cui hanno fatto meglio dopo 12 partite esterne è stata nel 1981/82 (nove). La Juventus è, insieme al Napoli, una delle due squadre che hanno subito meno gol nel corso dei secondi tempi di questa Serie A TIM, appena otto ciascuna – la Roma segue con nove reti incassate nelle seconde frazioni, uno dei quali proprio nell’ultimo match contro la Cremonese. Massimiliano Allegri è l’allenatore che ha ottenuto più successi in Serie A TIM contro José Mourinho (tre in sette sfide, 2N, 2P); inoltre il tecnico della Roma ha registrato solo due vittorie contro la Juventus nel massimo campionato italiano, contro nessuna avversaria ne conta meno tra quelle che ha affrontato almeno cinque volte (due anche contro il Napoli).

Paulo Dybala, che con 82 gol segnati è il 10° miglior marcatore nella storia della Juventus in Serie A TIM, può prendere parte al suo 15° gol in questo campionato (8 gol e 6 assist finora), eguagliando il bottino della scorsa stagione (10 reti, 5 assist), ma con 11 presenze in meno (29 in totale nel campionato 21/22). Andrea Belotti, ancora senza gol né assist in questa Serie A TIM, ha segnato quattro reti in carriera contro la Juventus nel massimo campionato (due su rigore) – tra i giocatori attualmente nella competizione hanno fatto meglio solo Giovanni Simeone e Duván Zapata (sei per entrambi). Adrien Rabiot ha segnato cinque gol in questo campionato, tutti in casa: è il giocatore che ha realizzato più reti in incontri domestici senza andare a segno in trasferta nel torneo in corso; l’ultimo centrocampista della Juventus con più centri in una singola stagione di Serie A TIM è stato Sami Khedira nel 2017/18 (nove)".