Le probabili formazioni di Juventus-Villareal: novità in difesa

La Juventus si prepara ad affrontare il Villareal: chi scenderà in campo? Le probabili formazioni delle due squadre

Dopo il pareggio nel match di andata, la Juventus si prepara ad affrontare il Villareal tra le mura amiche dell'Allianz Stadium di Torino. Senza più la regola dei gol in trasferta i bianconeri se la giocheranno alla pari: obiettivo vincere . La squadra di Massimiliano Allegri è sicuramente favorita ma il passaggio del turno è tutt'altro che scontato. Servirà la massima concentrazione. Finalmente l'infermeria bianconera comincia a svuotarsi, buone notizie per Allegri. Come scenderanno in campo le due squadre? Ecco le probabili formazioni.

Partiamo dai padroni di casa, che dovrebbero recuperare Chiellini e Dybala. I due calciatori bianconeri ieri hanno svolto gran parte dell'allenamento in gruppo e sono ormai ad un passo dal rientro. Il loro impiego contro il Villareal non è però ancora certo, e anzi è molto probabile che non partano titolari. Allegri opterà dunque per un 4-4-2, con Szczesny tra i pali e Danilo, Rugani, de Ligt e De Sciglio a comporre la linea difensiva a quattro. A centrocampo spazio a Arthur e Locatelli, con Cuadrado e Rabiot sulle fasce. In attacco pronto il tandem Vlahovic-Morata. Come visto contro la Sampdoria, molto probabilmente i bianconeri in fase di non possesso si schiereranno però con un 3-5-2, con Cuadrado e De Sciglio larghi sulle fasce e Danilo difensore centrale di destra. In panchina Kean e Dybala sono pronti a subentrare a partita in corso.