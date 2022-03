Alle 14:15 la conferenza stampa di Allegri e Locatelli

Il tecnico bianconero e il centrocampista presentano la sfida di Champions League in programma domani contro il Villareal all'Allianz Stadium

La Juventus è attesa domani sera dal ritorno degli ottavi di finale di ChampionsLegue contro il Villareal. La sfida in programma all'Allianz Stadium di Torino riprenderà dopo l'1-1 dell'andata, con i bianconeri che, per assicurarsi il passaggio del turno, dovranno vincere. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri presenta in conferenza la partita, dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, insieme a Manuel Locatelli.