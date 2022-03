Verso Juventus-Villareal: tutte le statistiche sui prossimi avversari

Dal record di Emery fino a Danjuma: tutte le curiosità e le statistiche sul prossimo avversario della Juve, il Villareal

redazionejuvenews

In vista del big match di Champions League tra Juventus e Villareal, il club bianconero ha pubblicato una serie di curiosità e statistiche sulla squadra di Unai Emery: "La Juventus ha perso solo tre delle precedenti 23 gare casalinghe contro squadre spagnole in Champions League (12V, 8N), mantenendo la porta inviolata in sette delle ultime nove. Questa sarà la prima trasferta del Villarreal contro la Juventus, e solo la seconda sfida in assoluto contro i bianconeri dopo il match d'andata.

Quattro delle ultime cinque partite del Villarreal negli ottavi di finale di Champions League sono finite in parità (1V). La formazione spagnola ha superato il turno in entrambe le ultime due occasioni: battendo i Rangers nel 2005-06 e il Panathinaikos nel 2008-09.

Il Villarreal ha vinto entrambe le ultime due trasferte di Champions League, tante quante nelle precedenti 15 gare fuori casa (5N, 8P). Tuttavia, l’ultimo clean sheet del Sottomarino Giallo lontano da casa nel torneo risale al 2008 (0-0 contro il Man Utd). Da allora dieci trasferte di fila con gol al passivo.

Incluse le finali, il tecnico del Villarreal Unai Emery ha superato il turno/vinto in 29 precedenti nella fase a eliminazione diretta di Europa League, 14 in più di qualsiasi altro allenatore, alzando il trofeo in quattro occasioni. Tuttavia, in Champions League, lo spagnolo è stato eliminato in tutte e tre le sfide a eliminazione diretta tra Valencia (una) e PSG (due).

Etienne Capoue ha preso parte a quattro gol nelle ultime quattro presenze di Champions League con il Villarreal (due reti, due assist). Nelle prime 11 partite con il club in competizioni europee non era stato coinvolto in alcun gol.

Arnaut Danjuma del Villarreal ha effettuato 14 tiri con movimenti palla al piede (ovvero movimenti di almeno cinque metri) in questa Champions League, solo Vinícius Júnior (17) e Lionel Messi (15) hanno ne hanno contati di più". (juventus.com)