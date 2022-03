Calciomercato Juventus / Ultim’ora Dybala: “La dirigenza ha deciso!”

Infinita quanto stucchevole: la telenovela di calciomercato tra la Juventus e Paulo Dybala relativa al futuro dell'argentino continua a tenere banco in casa bianconera . Ma - che finisca in un modo o nell'altro - siamo finalmente arrivati alle puntate conclusive di questa storia. L'epilogo della vicenda è davvero dietro l'angolo ora.

D'altronde, non potrebbe essere altrimenti. Alla Joya infatti mancano solo pochi mesi alla scadenza del suo contratto con la Juve. L'argentino, c'è da sottolinearlo, ha sempre messo al primo posto la Vecchia Signora, altrimenti non avrebbe aspettato così tanto e si sarebbe già trovato una sistemazione per la prossima stagione.