Causio: “Contro il Sassuolo una Juve da scherzi a parte. Errori grotteschi”

Intervistato da Nuovo Quotidiano di Puglia l'ex Juve Causio ha parlato del match in programma tra i bianconeri e Lecce

Intervistato da Nuovo Quotidiano di Puglia l'ex Juve Franco Causio ha parlato del match in programma tra i bianconeri e il Lecce: “Lecce è la mia città, il Salento è la mia terra. Sul piano personale non posso che augurarmi che la Juve vinca lo scudetto e che il Lecce continui sino alla fine a collezionare record e a sbalordire. Magari arrivando in Europa".