Preziosi: “Thiago Motta? Non ha la rosa della Juve, ma…”

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha detto la sua su Thiago Motta, allenatore del Bologna. Ecco le sue parole: "Per me non è una sorpresa. L’ho lanciato in Serie A per la prima volta anche se poi l’avventura, date le circostanze, non era delle più ideali. Interpreta il calcio in maniera moderna ma soprattutto si fa amare dai propri giocatori. Lo presi in squadra quando nessuno gli dava una lira.