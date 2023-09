Prandelli: “La crescita della Juve è interessante ma vedremo a dicembre”

Su Vlahovic e Chiesa ha aggiunto: "Dusan ha una grande esuberanza e deve, prima di ogni altro aspetto, trovare serenità dentro di sé. Ha qualità straordinarie ma non deve pensare di doverlo dimostrare a ogni palla che tocca, magari a centrocampo in uscita. Deve giocare in serenità perché il suo percorso è segnato: diventare un campione in una grande squadra. Lui e Chiesa devono cercarsi ancora di più! Per qualità, per caratteristiche e per età rappresentano davvero una delle coppie potenzialmente più forti. Fede seconda punta? Max gli lascia più libertà e lui sta ripagando con una maggiore intensità in fase di copertura. Ora sta meglio, lo si vede da come attacca la profondità e comunque le cose più interessanti le costruisce partendo largo da destra: la “catena” con Kostic è sempre interessante".