Mauro: “Il lavoro di Allegri si inizia a vedere. Su Chiesa…”

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla squadra bianconera, parlando anche di Chiesa e Allegri.

Ecco le sue parole dopo la sfida con la Lazio di ieri:"La squadra si sta muovendo meglio, riesce a mettere con maggiore frequenza Chiesa e Vlahovic in posizione per far male e loro due sanno essere letali se ne hanno la possibilità.