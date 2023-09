Juve, i numeri delle prestazioni di Chiesa e Vlahovic contro la Lazio

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con le statistiche della partita di Chiesa e Vlahovic. Ecco il comunicato: "La Juventus riprende il cammino dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali esattamente da dove si era fermata: anche contro la Lazio , come contro l'Empoli, arrivano tre punti pesanti al termine di una bella prestazione corale da parte dei bianconeri. Qui analizziamo con l'aiuto di qualche dato statistico la partita dei due marcatori: Dusan Vlahovic, autore di una doppietta, e Federico Chiesa.

Dusan Vlahovic è il primo giocatore nella storia della Juventus a segnare almeno quattro gol nelle prime quattro gare dei bianconeri in una stagione di Serie A per due annate consecutive. Dusan Vlahovic ha segnato sei gol in Serie A contro la Lazio, contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione (sei anche contro il Bologna). Due dei sette gol segnati con il piede destro da Dusan Vlahovic in Serie A sono stati realizzati in questo incontro.