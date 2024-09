Pradè sul calciomercato: "Filo diretto con la Juve? No..."

Daniele Pradè, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del legame con la Vecchia Signora.

Daniele Pradè, dirigente della Fiorentina, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Tutti pensavamo di poterla vincere e una sconfitta così lascia radici permanenti. E quella di Coppa America ha inciso sulla testa di Nico Gonzalez, gliel’ha cambiata, si è sentito di fare un passo diverso. Per fortuna avevo parlato di 99% di possibilità di permanenza, quell’1% mi ha salvato. Kean punta giusta? Lo speriamo. Tutte le scelte sono condivise con gli altri dirigenti, il presidente e il mister. Non c’è una scelta non condivisa al 100%, dopo l’allenatore è stato il primo che abbiamo preso, insieme a Valentini”.

Il legame con la Juve

“Filo diretto con la Juve? Assolutamente no, è una società come le altre, con cui lavoriamo. McKennie, Kostic e Arthur sono situazioni normalissime di mercato ma non abbiamo mai avuto l’obiettivo di fare una trattativa con altri calciatori per Nico Gonzalez. Kean è stato molto prima, lo cercavamo già a gennaio, l’abbiamo voluto fortemente tutti. La più difficile, ma per i tempi, è Gudmundsson: comincia a gennaio e finisce un mese dopo l’inizio del mercato. Le operazioni nel calcio sono stranissime, una settimana prima non esistono e quella dopo ci sono. Se devo dire un giocatore che volevamo ma per il quale, per tempistiche, non c’erano le condizioni è Vitor Roque. Forse poteva riaprirsi…Se c’è la percezione che i dirigenti della Fiorentina non hanno idee allora vale per tutte le altre squadre, ma io non credo. Il mercato è stato strano, il nostro non è stato semplice perché abbiamo fatto una ricostruzione”.