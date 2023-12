Fiorentina, Pradè: “Ora va di moda il corto muso, anche noi abbiamo vinto così”

Vittoria di misura per la Fiorentina , che ha battuto 1-0 il Verona grazie alla rete di Beltran . Al termine della partita il direttore sportivo viola Pradè è intervenuto ai canali del club, citando anche la Juve: " Ora c'è questo ' corto muso ' che va tanto di moda, l'abbiamo fatto pure noi, sperimentandolo a favore nostro : quando abbiamo perso di corto muso non meritavamo di perdere, e oggi è stato il contrario".

"Voglio fare i complimenti a chi è sceso in campo. Abbiamo portato a casa una vittoria in questa maniera: non è nelle nostre caratteristiche, ma è ancora più bella come vittoria", ha concluso.