Inter-Juventus 1-2: i bianconeri ottengono un discreto vantaggio in vista del match di ritorno

TORINO – Primo tempo dalle grandi emozioni quello del match dello stadio San Siro. Partita che comincia con le due squadre in fase di studio fino al vantaggio a sorpresa dell’Inter: Barella mette un bel cross in mezzo all’area di rigore per Lautaro Martinez che spinge in rete con un intervento di Buffon non irresistibile. Il pareggio della Juventus arriva su calcio di rigore, dopo un contatto Young-Cuadrado, trasformato da Cristiano Ronaldo. Al minuto 33 lo stesso CR7 sfrutta un errore di Bastoni e una uscita sbagliata da parte di Handanovic infilando il pallone in rete a porta sguarnita siglando il momentaneo 1-2 della Juventus.

Nel secondo tempo clamoroso salvataggio sulla linea di Demiral che nega il pareggio a Sanchez. La seconda frazione di gioco non ci offre un bello spettacolo a livello di gioco, con la partita che viene interrotta continuamente a causa dei molti falli delle due squadre. Pirlo fa uscire Ronaldo e decide di attuare un atteggiamento più difensivo, per portare a casa il risultato fuori casa. Tra il portoghese e il tecnico alla fine ha ragione quest'ultimo: la Juventus riesce a vincere 1-2 e ottiene un discreto vantaggio in vista del match di ritorno.