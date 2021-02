Dybala accende il calciomercato della Juventus: ecco cosa può succedere

TORINO – In casa Juventus si pensa già al prossimo calciomercato estivo. Soprattutto perché, prima del suo inizio, i bianconeri sperano di risolvere alcune situazioni ancora in bilico. Ovviamente la più importante è quella relativa a Paulo Dybala. Il futuro della Joya infatti sarà determinante per capire come e in che direzione si muoverà la Juve nel prossimo mercato. Lo stato attuale delle cose è abbastanza chiaro: il club bianconero vorrebbe blindarlo e farlo diventare una bandiera, lui vorrebbe rimanere, ma c’è parecchia distanza tra domanda e offerta per il rinnovo.

Non c’è più tempo

L’accordo che lega Dybala alla Juventus scade a giugno 2022. Tradotto: non c’è più tempo per tergiversare, bisogna arrivare ad una soluzione per evitare ingenti danni. Le parti molto probabilmente si riaggiorneranno nelle prossime settimane, si continuerà a trattare per trovare una quadra, ma ci sono ancora parecchi dubbi che aleggiano intorno a questa situazione. Ovviamente la fumata bianca che tutti si auspicano metterebbe finalmente la parola fine su questa telenovela una volta per tutte. Altrimenti bisognerà pensare a metodi alternativi per risolvere la questione.

Le soluzioni

Senza rinnovo, per Dybala si aprirebbero automaticamente le porte del prossimo calciomercato. La Juventus, con il rischio di perdere il giocatore a zero dopo un anno, ascolterebbe ogni proposta per la Joya. Il rischio però è che, con il giocatore in scadenza e in questo periodo di crisi economica, nessuno si presenti alla Continassa con l'offerta giusta che possa soddisfare a pieno la Vecchia Signora. Ecco perché, come suggerisce calciomercato.com, ci potrebbe essere anche un'altra soluzione di mezzo che potrebbe accontentare sia la Juventus che Dybala. Un'idea che aiuterebbe la Juventus a prendere tempo per riuscire a trovare l'acquirente giusto per la Joya. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.