Ronaldo: “Vittoria di squadra, abbiamo bisogno di questo spirito”

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera per 1-2 a San Siro contro l’Inter la partita valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha risposto al momentaneo vantaggio nerazzurro firmato da Lautaro Martinez. Ronaldo ha prima trasformato un calcio di rigore concesso dal VAR per fallo di Young su Cuadrado, ed ha poi approfittato di un’incomprensione tra Bastoni e Handanovic, che hanno spalancato la porta al portoghese che ha segnato grazie alla sua furbizia.

I bianconeri hanno così fatto un passo verso la finale, anche se c’è ancora da disputare la partita di ritorno, in programma la settimana prossima tra le mure amiche dell’Allianz Stadium. I bianconeri partiranno con un risultato di vantaggio, ma la partita sarà comunque insidiosa, soprattutto in quanto in mezzo alle sfide di campionato con Roma e Napoli.

La Juventus ha quindi iniziato al meglio il mese di febbraio, vendicando la sconfitta subita a gennaio contro i nerazzurri proprio a San Siro, unica partita persa di un mese che altrimenti ha visto solo vittorie da parte dei bianconeri, compresa quella della finale della Supercoppa Italiana contro il Napoli, che ha regalato il primo trofeo da allenatore ad Andrea Pirlo. Anche quella sera a segno andò Cristiano Ronaldo, che insieme a Morata è diventato ieri sera il giocatore bianconero ad aver segnato in tutte e quattro le competizioni che ha giocato Madama: Campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. Anche ieri sera dopo la partita, Cristiano Ronaldo ha festeggiato attraverso le sue pagine social, con un post per celebrare la vittoria contro l’Inter e per caricare la squadra in vista dei prossimi impegni: “Grande vittoria di squadra! Abbiamo bisogno di questo spirito. Fino alla fine”.