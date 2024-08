Ponciroli: “Todibo? La priorità della Juventus non è la difesa”

Ponciroli ha parlato delle strategie della campagna acquisti della Juventus: per il giornalista, la difesa e Todibo non sarebbero la priorità

Fabrizio Ponciroli, firma di Calcio 2000, ha commentato la campagna acquisti e le strategie della Juventus. In primo luogo, il giornalista ha parlato del difensore Jain Clair Todibo del Nizza, la cui operazione pare destinata a saltare. Ecco cosa ha detto: “Penso che le priorità di questa Juventus non siano in difesa, in chiave mercato in entrata. Il francese sarebbe stato un ottimo rinforzo, vero, ma a livello di strategie non cambia moltissimo per la Juve”.

Ponciroli: “Calcio in mano ai procuratori”

Inoltre, Ponciroli ha parlato anche della situazione legata a Teun Koopmeiners: “Il calcio di oggi è in mano ai calciatori e ai procuratori, sempre di più. Se un giocatore vuole andare via da una squadra non c’è modo di trattenerlo. Ed è per questo che credo che Koopmeiners alla fine andrà alla Juventus. E l’olandese sarà subissato dai fischi quando tornerà a Bergamo. Ma questo è il calcio moderno”.