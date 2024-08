Juve, Tolomei: “Sorpreso del sorpasso del West Ham per Todibo”

Tolomei ha parlato della trattativa che starebbe sfumando tra Juventus e Todibo, manifestando grande sorpresa per il sorpasso del West Ham

Tramite il suo profilo su X, Guido Tolomei ha parlato dell’operazione Jean-Clair Todibo, con la Juventus apparentemente sorpassata dal West Ham. Il giornalista sarebbe rimasto sorpreso dal sorpasso del club inglese dopo tanti giorni di trattativa tra bianconeri e Nizza.

Tolomei: “Juve superata da squadra “qualunque””

Ecco le sue parole: “Non era certo Todibo il nome per cui non dormivo la notte e 40M sono decisamente una cifra importante, mi preoccupa molto di più l’iter che questa trattativa ha avuto ma, come sempre, non per mettere in croce qualcuno sfogando -già- tutto il mio rancore, quanto più per il peso specifico che ha la società sul mercato. Non credo che Giuntoli si sia divertito a contrattare per un mese con quello che effettivamente aveva in tasca, mi atterrisce che un WestHam “qualunque” faccia saltare il banco della #Juve in qualche ora”.