Canzi: “Abbiamo vinto nel momento più difficile”

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del match di oggi.

Massimiliano Canzi, allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Dopo tre partite difficili in cui non abbiamo conquistato la vittoria, siamo riuscite a farlo nel momento più importante ed è stato davvero bello. Non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite ma oggi quello che era veramente importante era portare a casa il risultato. Sono molto fiero delle ragazze”.

Le parole di Salvai

“Non potevo chiedere un rientro migliore: se ci avessi dovuto pensare avrei scelto proprio una partita di questo tipo, sono gare che ti caricano di più. Ero molto tranquilla perché ho grandissima fiducia nelle mie compagne. Non pensavo di giocare 90 minuti sinceramente ma alla fine serviva soffrire e non ci si poteva tirare fuori da questa sfida. Abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo ma era importante portare a casa la vittoria, le partite si vincono anche così e sono molto felice per la squadra perché sono tre punti molto importanti”. Intanto ecco le ultime sulla Juve<<<