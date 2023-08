Polverosi: “Juventus obbligati a vincere, ma inferiori a Napoli e Inter”

Intervenuto a Tmw Radio, Alberto Polverosi ha parlato di quella che potrebbe essere la stagione sportiva della Juventus. In primo luogo, il giornalista ha espresso il suo opinione su ciò che sta accadendo ai bianconeri in sede di calciomercato. In questa fase delicata e potenzialmente decisiva in ottica dell'annata che verrà, Polverosi ha motivato il perchè dell'eventuale scambio Vlahovic-Lukaku. Ecco cosa ha detto: "Come andrà a finire non lo so e non lo sa nemmeno Lukaku, Vlahovic e la Juventus. Allegri è stato chiaro. Il problema non è tecnico, uno scambio Vlahovic-Lukaku in situazioni normali non sarebbe mai stato valutato, ma oggi porta dei milioni nelle casse Juve ed è quella la prima esigenza della nuova Juventus. I 100 anni di Agnelli ci fanno parlare di una Juve ricca e solida, ma non c'è più quella Juventus, è finita. Oggi c'è una società bisognosa, come lo è la Roma, la Lazio, l'Inter, e si dipende da questo. Vlahovic ha 23 anni, Lukaku 30, entrambi vengono da una stagione così e così, ma la priorità della Juve non è tecnica ma quella di bilancio".