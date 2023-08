Calciomercato Juve, Marchetti: “Chiusura per Lukaku è strategia”

La ricostruzione di Marchetti

L'esperto giornalista di calciomercato ha fatto il punto sugli ultimi avvenimenti che hanno condotto alla scelta, almeno apparente, di chiudere la trattativa con la Juventus. Di seguito la spiegazione di Marchetti: "Ad inizio agosto non è mai chiusa nessuna trattativa. Va registrata la ferma posizione presa dal Chelsea che ha fatto sapere che al momento non prende in considerazione lo scambio Vlahovic-Lukaku. Intanto c'è la parola al momento che è determinante per analizzare la situazione. Poi quello che abbiamo raccontato nei giorni scorsi ovvero che la Juventus in questo momento ha tutta la pazienza del mondo per fare questa trattativa. Perché l'attaccante ce l'ha. Vlahovic che ha pure segnato e si è rimesso in vetrina in un'amichevole e anche se era Juventus A Vs Juventus B. Ha dimostrato di essersi rimesso sulla strada che lo porterà verso una forma fisica migliore della scorsa stagione. Il Chelsea però attraverso questa comunicazione ha voluto sottolineare che con tutto il rispetto per Vlahovic che è un grande attaccante, Lukaku di sta allenando da professionista e vedremo come si evolverà il mercato. Non sono interessati allo scambio e hanno ricordato che il mercato in Italia finisce dopo il mercato europeo e per Lukaku dall'Arabia l'offerta rimane e il Chelsea spera alla fine di mandarlo proprio là".