Pol Garcia: “Sarebbe stato bello giocare alla Juve Next Gen”

Pol Garcia, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche delle seconde squadre.

Pol Garcia, ex calciatore della Juve, ha detto la sua a TMW. Ecco le sue parole: “Come calciatore avrei voluto avere la stabilità di rimanere in una società, ma la carriera la si può controllare fino ad un certo punto. Sono tre bellissime realtà in cui sono stato benissimo; forse a Latina un po’ meno perché era l’anno del fallimento, ma a livello di squadra e di città mi sono trovato benissimo. A Crotone la promozione in Serie A è statoa fantastica, i tifosi ci trattavano benissimo. Ora c’è una bella società dietro. Il Latina mi aveva cercato a Gennaio e quest’estate, ma alla fine per diverse ragioni non si è trovato l’accordo. Per il Vicenza io abito proprio a Vicenza e mia moglie è vicentina. È la squadra più forte del girone, ma un po’ per gli infortuni e per esigenza hanno cambiato parecchi giocatori. Pian piano però penso che verrà fuori”.

Le seconde squadre e la Juve Next Gen

“Ci sono alcune differenze, perché in Spagna non c’è un limite d’età massimo per le seconde squadre. Lì al massimo è una scelta della società schierare i giovani. Sempre in Spagna poi le seconde squadre possono retrocedere, basta che non si trovino nella categoria delle prime squadre. È una bella maniera per far crescere i giocatori giovani. Le altre società piccole è ovvio che in Italia dicano che le seconde squadre tolgono il posto ad altri club, per questo in Spagna possono retrocedere. Sarebbe stato bello comunque avere la possibilità di giocare nella Next Gen quando ero giovane alla Juventus; all’epoca feci cinque prestiti”.