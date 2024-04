Pol Garcia: “Alla Juve non andò bene, ma è una scelta che rifarei”

Pol Garcia, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: "La Juve mi diede la possibilità di venire in Italia con mio fratello e di mantenere quindi il più unita possibile la famiglia, poi mi mostrò un progetto che, a livello personale, mi convinse a scegliere Torino. La realtà poi si rivelò un po' diversa ma per me resta una grandissima esperienza e non me ne pento. Arrivai nel momento in cui in prima squadra c'erano Barzagli, Bonucci e Chiellini, in panchina giocatori forti come Caceres, forse se non ci fossero stati questi fenomeni avrei avuto un po' più di spazio. In tre anni di Conte esordì un solo ragazzo della Primavera, anche perchè il mister era focalizzato sui risultati e metteva sempre la formazione migliore. Non è comunque una polemica la mia, soltanto la constatazione di un dato di fatto, è chiaro che magari ci sono stati anche dei demeriti da parte mia, ma a volte nel calcio serve anche fortuna e forse se fossi arrivato in una Juve in costruzione avrei avuto più possibilità di mettermi in mostra".