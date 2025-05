Poggi: “Lotta quarto posto? La Juve è un’incognita”

Paolo Poggi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta per il quarto posto.

Paolo Poggi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Napoli? L’ultimo mattoncino è stato quello più pesante. Forse l’Inter ha deciso troppo tardi su cosa vincere e rischia di rimanere a bocca asciutta. A questo punto l’Inter deve fare di tutto per raggiungere la finale di Champions. Purtroppo per loro dipende solo dal Napoli lo Scudetto. Non è un miracolo, è un campionato straordinario, portato a casa con criterio e costanza. Conte ha tanti meriti ma il Leicester ha fatto qualcosa di miracoloso, non il Napoli con questi giocatori e con questo allenatore. Ottima impresa ma non un miracolo”.

Sulla lotta al quarto posto

“Per la continuità che sta mettendo da un bel pò la Roma mi sembra quella più accreditata ad arrivarci, ma è impronosticabile perché la Juventus è un’incognita, vince ma fa fatica e potrebbe anche perdere in qualche occasione. La Lazio ha dimostrato qualcosa ma rimangono dei punti di domanda. Il Bologna è stata la sorpresa vera, ma vedo la Roma ora favorita. Dovbyk? Non è un attaccante che si accende facilmente, non è uno che si fa trascinare dalle situazioni, però è forte e potrà migliorarsi ancora. Sicuramente trova molto beneficio col lavoro insieme a Shomurodov, che è la sorpresa della Roma in questo periodo. Però Dovbyk è un attaccante che quando ti serve, c’è”. Intanto ecco le parole di Zazzaroni<<<