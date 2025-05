Zazzaroni: “Per me la Juventus non confermerà Tudor”

Ivan Zazzaroni ha parlato dell'allenatore della Juventus, Igor Tudor. Per il giornalista, il club bianconero non opterà per la sua conferma

Dagli studi di Mediaset, Ivan Zazzaroni ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “Ad oggi secondo me Tudor andrà via e ci sarà un cambiamento radicale alla Juventus. Chiellini avrà sicuramente un ruolo all’interno della Juventus e mi sembra naturale visto che è un ex giocatore, sa parlare, ha studiato, ha esperienza e competenza. Tutte quelle competenze che servono in un momento dove la società bianconera non se la passa bene. Le voci sono pesanti e pare che John Elkann sia deciso a fare cambiamenti molto forti”.

Zazzaroni: “Non firmo per un arrivo di Conte”

Inoltre, sull'ipotesi di un arrivo di Antonio Conte alla Juventus, il giornalista ha detto: "Se firmo sul fatto che Conte non andrà alla Juve? Certo che firmo. Poi se De Laurentiis impazzisce, non gli compra nessuno e gli fa giocare la Champions con Zazzaroni e De Maggio allora Conte potrebbe andarsene. Non ci sono gli elementi per dire una cosa del genere. Sai poi nel calcio può succedere di tutto, ho visto Ronaldo andare al Milan e altre cose strane come Capello andare dalla Roma alla Juventus. Può succedere di tutto ma oggi come oggi resta al Napoli".