Pogba smentisce l’intervista: “Sono vivo, non vi preoccupate”

Paul Pogba, calciatore della Juventus, ha detto la sua, commentando e smentendo una recente intervista uscita ieri.

Paul Pogba, calciatore della Juventus, nella giornata di ieri, sul suo account social, ha pubblicato delle parole in risposta ad un’intervista rilasciata al The Guardian Nigeria. Ieri si leggevano dichiarazioni di questo tipo: “Sono finito, morto. Paul Pogba non esiste più. Non so più chi sono. Il calcio è stata la mia vita, la mia passione. Ora è come se avessi perso me stesso. Ogni cosa che ho costruito all’interno della mia carriera da calciatore mi è stata portata via”, mentre il centrocampista francese ha voluto chiarire il tutto: “Vecchi commenti sarcastici sono stati descritti ingannevolmente come autentici e recenti per generare clic. Sono ancora vivo ragazzi, non preoccupatevi”.