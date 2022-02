Pogba: due ostacoli per il suo ritorno a Torino

“Pogba? Sono felice di riaverlo in rosa. Il suo contratto è in scadenza in estate e se, alla fine, vorrà restare o andare via dovrà presentarsi e dirlo. Giocare ai massimi livelli è nel suo interesse”. Parole e musica del...

redazionejuvenews

"Pogba? Sono felice di riaverlo in rosa. Il suo contratto è in scadenza in estate e se, alla fine, vorrà restare o andare via dovrà presentarsi e dirlo. Giocare ai massimi livelli è nel suo interesse". Parole e musica del tecnico del Manchester United Ralf Rangnick, che nei giorni scorsi aveva parlato del futuro del centrocampista francese, in scadenza di contratto a fine anno. Un grande problema per i Red Devils, che rischiano nuovamente di perdere a zero il giocatore, ancora una volta in favore della Juventus.

I bianconeri sognano da molto il ritorno del Polpo all'ombra della Mole, con il giocatore che è rimasto legatissimo a Torino ed ai suoi ex compagni, e che tornerebbe di corsa alla Continassa. Al momento attuale però, ci sono almeno due elementi che non danno la sicurezza del suo ritorno agli ordini di Massimiliano Allegri. Il primo è di ordine fisiologico, con l'età di Pogba che cozzerebbe con la nuova politica bianconera incentrata sui giovani: con i suoi 29 anni infatti, il Polpo, qualora tornasse in bianconero, sarebbe difficilmente rivendibile, e terminerebbe la carriera a Torino. Un problema legato al secondo ostacolo per il suo ritorno, ossia quello dell'ingaggio. Solo con una consistente riduzione delle sue pretese il ritorno di Pogba potrebbe essere preso in considerazione dalla dirigenza, che sta comunque monitorando la situazione ed ha allacciato i contatti con l'entourage del giocatore.

Giocatore che comunque dovrebbe lasciare Manchester a fine anno, come confermato dalle parole dell connazionale Patrice Evra ai microfoni de L'Equipe: "È complicato. Paul non si sente amato in Inghilterra, in particolar modo dagli ex giocatori. In molti sostengono che potrebbe fare di più ma quel che vedo è soprattutto accanimento gratuito a cose tipo il suo taglio di capelli o il suo abbigliamento. Sembra quasi che la gente si aspetti nei big match che si debba rompere il collo. A oggi quando gioca con la nazionale francese per lui è come una boccata d'aria fresca. Poi quando torna a Manchester i problemi ricominciano".