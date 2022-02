Mercato Juve / Colpo di scena: ecco chi può arrivare in attacco!

Mercato Juve - Nuovo colpo in attacco: ecco chi potrebbe arrivare.

Porta, difesa, centrocampo e attacco: pare proprio che la Juve sia alla ricerca di nuovi innesti per ogni reparto in vista del prossimo mercato estivo . La rivoluzione bianconera iniziata a gennaio dunque sembra destinata a proseguire nei mesi che verranno, tra addii di un certo peso e nuovi colpi importanti.

In porta c'è da analizzare la situazione legata sia a Szczesny che a Perin. L'italiano potrebbe partire da svincolato, ma anche l'ex Roma non è sicuro della riconferma. In difesa invece bisognerà capire quale sarà il futuro di Matthijs de Ligt, intorno al quale circolano sempre tantissime voci di calciomercato. A prescindere dall'olandese comunque, qualche rinforzo servirà lo stesso viste le carte d'identità di Chiellini e Bonucci. Poi anche un acquisto a sinistra, con Alex Sandro che viaggia spedito verso l'addio a fine stagione.