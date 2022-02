Calciomercato Juventus, 50 milioni per il fenomeno: “Lo ha chiesto Allegri”

Come spesso abbiamo ripetuto fin da quando Massimiliano Allegri ha rimesso piede a Torino la scorsa estate, le richieste e le direttive del tecnico della Juventus avranno un'importanza centrale sulle strategie di calciomercato del club bianconero . A differenza del passato, Allegri ha infatti chiesto e ottenuto di aver voce in capitolo anche su questo aspetto.

Al netto di alcune difficoltà incontrate nello scorso mercato estivo, quanto fatto dalla Juve in effetti rispecchia le idee del suo allenatore. Soprattutto se si prende in esame la sessione di gennaio: Vlahovic - un vero centravanti "alla Allegri" - e Zakaria , un centrocampista di quantità e di gamba.

Ovviamente questa sinergia tra tecnico e società continuerà anche in vista del prossimo calciomercato estivo, quando la Juventus sarà chiamata ad intervenire ancora in praticamente ogni reparto. Tanto che, secondo alcune notizie spuntate in queste ultime ore, Allegri avrebbe già indicato un nome ben preciso (e straordinario) alla dirigenza bianconera <<<