Juve, senti Cabrini: “Terzino sinistro? Ci vedo meglio un mancino”

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, la leggenda bianconera Antonio Cabrini ha parlato del match contro il Villareal: “La Juve ha fatto una buona partita. E' stata facilitata da un avvio in discesa, poi ha giocato con intensità e anche il risultato mi pare giusto, anche se quel gol… un gol così in Champions non lo si dovrebbe mai vedere, la Juve avrebbe dovuto metterci molta più attenzione”.

In occasione del gol di Parejo, errore di Rabiot o di de Ligt? “Non è che puoi dare la colpa all’uno o all’altro. A mio parere c’è stata una disattenzione di posizione, poi segui l’azione e vieni trascinato dalla palla da un’altra parte, ti perdi un attimo l’uomo e zac, il danno è fatto. La sostanza è che negli ottavi di finale di Champions non hai davanti dei principianti. Ogni piccolo particolare va curato e ogni errore lo paghi caro. Ma già lo sai, e devi comportarti di conseguenza. Gol a parte, la difesa bianconera ha avuto poche sbavature e ha rischiato poco. Ma in Champions basta un niente per rovinare tutto. La difesa ha perso solo una volta l’uomo, ed è successo quel che è successo. Ma il linea di massima la difesa, come la squadra, ha fatto una buona prestazione, è andata pochissime volte in difficoltà”.

Come terzino sinistro, suo ex ruolo, si stanno alternando Pellegrini, Alex Sandro e De Sciglio: “Per coprire la fascia sinistra vedo meglio un mancino. Alex Sandro e Pellegrini sono molto diversi per età ed esperienza, mentre De Sciglio è destro: cerca di adattarsi, ma non è facile passare da destra a sinistra, soprattutto se non sei mancino. Comunque nella scelta di volta in volta fra i tre credo che vadano considerate l’esperienza e la capacità di fare allo stesso livello tanto la fase difensiva che quella offensiva”.