Juve, non c’è pace per Pogba: il suo rientro slitta ancora

Non c'è pace per Paul Pogba. Il francese, che è tornato alla Juventusin estate da svincolato, si era infortunato al menisco del ginocchio destro nel corso della tournée negli Stati Uniti a luglio. Dopo aver tentato la terapia conservativa, il giocatore poi si era sottoposto a un intervento di meniscectomia e sembrava dovesse tornare prima della sosta per il Mondiale. Poi i tempi si sono allungati sempre di più, anche per alcuni problemi muscolari. Pogba, di fatto, è fermo da 5 mesi e ne sono passati già 3 e mezzo dall'operazione che lo avrebbe dovuto rimettere in sesto. Invece il suo ritorno continua a essere rimandato.