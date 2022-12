Juve, Rabiot torna deluso dal Mondiale: si va verso la permanenza

Ieri si è concluso il Mondiale in Qatar, con il trionfo ai calci di rigore dell'Argentina contro la Francia . E se a esultare e diventare campioni del mondo sono stati Angel Di Maria e Leandro Paredes , c'è un altro giocatore della Juventus che tornerà deluso a Torino: Adrien Rabiot . Il centrocampista bianconero ha giocato titolare la finale , dopo aver saltato la sfida con il Marocco per una sindrome influenzale. Dopo aver dato tutto, è uscito al 6' del primo tempo supplementare .

Rabiot in ogni caso chiude un Mondiale molto positivo. Come lo ha definito lo stesso ct francese Didier Deschamps, l'ex PSG si è dimostrato un centrocampista totale, efficace in entrambe le fasi. In casa Juve da tempo tiene banco la questione del rinnovo del suo contratto, che scadrà il prossimo giugno. In mancanza di un accordo, l'intenzione era quella di provare a monetizzare vendendolo a gennaio.