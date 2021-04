Moggi: “Scambio Dybala-Icardi una pazzia. Ronaldo resta”

Il tweet dell'ex dirigente della Juventus

A pochi giorni di distanza dalla t rasferta di Bergamo contro l'Atalanta , la Juventus continua il suo lavoro di preparazione alla Continassa. I bianconeri, dopo le due vittorie consecutive contro Napoli e Genoa, che hanno cancellato i passi falsi contro Benevento e Torino, si trovano al terzo posto in classifica a quota 62 punti, uno in meno del Milan secondo e uno in più rispetto proprio ai bergamaschi, al momento in quarta posizione. Gara importante quella che attende i ragazzi di Andrea Pirlo, che dovranno essere bravi a non farsi deconcentrare dalle numerose voci di mercato che circolano in questi giorni.

In particolare, molto si è discusso in merito al futuro di Paulo Dybala. Tornato in campo contro il Napoli a distanza di tre mesi dall'ultima volta, l'argentino ha subito ritrovato la via del gol, ma l'accordo per il prolungamento del contratto appare ancora lontano. La distanza tra le parti è sempre la stessa: la società bianconera non è disposta ad andare oltre i 10 milioni di euro più bonus, mentre l'entourage del numero 10 vorrebbe spingersi ad almeno 15 milioni. Ecco perchè, in estate, la "joya" potrebbe davvero salutare Torino dopo sei stagioni e diversi trofei messi in bacheca. Numerose voci vorrebbero l'ex Palermo diretto verso la Francia, in quel Psg che, in estate, potrebbe perdere alcuni pezzi pregiati del suo attacco. A fare il percorso inverso, tornando in Italia dopo un paio di anni, potrebbe invece essere Mauro Icardi, che con l'esplosione di Moise Kean fatica a trovare spazio.