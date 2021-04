Dybala ipotesi Real Madrid: Isco o Marcelo alla Juventus?

L'attaccante argentino protagonista di uno scambio con i Blancos?

redazionejuvenews

La questione Paulo Dybala in casa Juve si fa sempre più calda. Infatti il futuro dell'attaccante argentino è più incerto che mai. Il ritorno con gol in Campionato contro il Napoli ha nuovamente alzato le quote della Joya, facendo in modo che molti top club d'Europa si fiondassero su di lui per la prossima stagione. Su tutti c'è il Paris Saint Germani che potrebbe portare a Torino Mauro Icardi, per uno scambio di pari valore. Tuttavia sul numero 10 bianconero c'è anche il Barcellona, che valuta l'ipotesi di trattare con la Juventus, soprattutto se dovesse sfumare la pista Mbappe o Haaland.

Nella stessa situazione del Barcellona si trova il Real Madrid. Infatti la società di Florentizno Perez è alla ricerca di un attaccante da regalare a Zinedine Zidane per il prossimo anno. Infatti come scrive il portale spagnolo Todofichajes.com, alcuni intermediari del club bianconero avrebbero proposto Dybala al Real Madrid. Secondo voci di corridoio, la Joya preferirebbe i Blancos al Barcellona perché si adatterebbe maggiormente allo stile di gioco espresso dal tecnico del Real Madrid. L'attaccante argentino potrebbe sbarcare a Madrid soprattutto se il club non riuscisse a portare uno tra Mbappe e Haaland, fortemente richiesti da Zidane. Alla Juventus potrebbero andare uno tra Isco e Marcelo, da sempre seguiti dalla dirigenza della Juve.

Dunque Paulo Dybala potrebbe seriamente lasciare Torino a fine stagione, per evitare di andare via a parametro zero il prossimo anno. Infatti il contratto della Joya è in scadenza nel 2022 e il lungo periodo di assenza per l’infortunio al ginocchio ha allontanato il giocatore dalla società. Il rinnovo di contratto rimane ancora un miraggio ed è difficile che i problemi si risolvano nel giro di due mesi. Quello che è sicuro è che il club bianconero sta lavorando in ottica del prossimo futuro, dove nei piani non sembra esserci Dybala.