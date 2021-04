La Juve vuole blindare Cuadrado: rinnovo vicino

Cuadrado è tra i migliori assist-man d'Europa

redazionejuvenews

Juan Cuadrado è uno di quei giocatori che la Juventus ha intenzione di blindare il prima possibile. Il terzino, infatti, non è mai stato messo in discussione, soprattutto dopo una stagione incredibile, almeno per lui. A trentadue anni ha collezionato ben 14 assist stagionali, numero importante, soprattutto perché è un esterno di difesa e non un centrocampista. Questo risultato lo ha fatto entrare di diritto nella classifica dei migliori assist-man d'Europa. Tanto che ha gli stessi assist di due giganti del calcio europeo come Kimmich del Bayern Monaco e Bruno Fernandes del Manchester United.

Ad avvalorare la qualità di assist-man del colombiano è anche il fatto che è a solo una lunghezza dal record bianconero di Paul Pogba, centrocampista rimasto nei cuori di molti juventini che ne chiedono il ritorno a gran voce, che ne fece 15 nella stagione 2015/2016. Per questo motivo il club bianconero ha intenzione di non lasciarsi scappare il difensore e blindarlo al più presto. Infatti la Juventus vuole rinnovare il contratto di Cuadrado che andrà in scadenza nell'estate del 2022, sottolineando la centralità del difensore colombiano nei progetti della Vecchia Signora, qualsiasi sia il destino di Andrea Pirlo. Secondo Tuttosport non ci sono problematiche o divergenze tra la società ed il calciatore.

Domenica 18 aprile, la formazione di Andrea Pirlo dovrà vedersela contro l'Atalanta per una sfida che mette in palio la qualificazione in Champions League. La squadra di Gian Piero Gasperini ha intenzione di fare una grande prestazione e portare i tre punti a Bergamo, soprattutto perché il Napoli di Rino Gattuso è a un solo punto dalla Dea e a due dalla Vecchia Signora. L'allenatore bianconero potrebbe puntare proprio sullo spirito offensivo di Juan Cuadrado, capace di spingere a pieno ritmo, proponendolo come coppia insieme a Chiesa, anche quest'ultimo dimostratosi in grande forma ed essendo l'uomo chiave per i match della Juventus.